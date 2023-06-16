Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن ينفي المعلومات عن اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي (العربية)

Lebanon 24
16-06-2023 | 12:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الولايات المتحدة تتبع نهجا حكوميا شاملا بشأن التعامل مع إيران وبرنامجها النووي (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2023 21:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أميركا بشأن الحد من الأسلحة النووية (العربية)
lebanon 24
16/06/2023 21:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: من غير الواقعي حاليًا توقيع اتفاقية بشأن أمن محطة زابوروجيا النووية
lebanon 24
16/06/2023 21:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نريد من إيران وقف الخطوات التي تزعزع استقرار المنطقة بما في ذلك كبح برنامجها النووي (الشرق)
lebanon 24
16/06/2023 21:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2023-06-16
13:55 | 2023-06-16
13:30 | 2023-06-16
13:28 | 2023-06-16
13:27 | 2023-06-16
13:25 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website