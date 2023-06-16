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رئيس جنوب أفريقيا: النزاع الأوكراني الروسي يؤثر سلبيا على الدول الأفريقية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:02
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