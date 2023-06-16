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منظمة الصحة العالمية: نناشد المجتمع الدولي توفير 145 مليون دولار لتأمين الرعاية الصحية لضحايا النزاع بالسودان (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:18
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