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رويترز عن مصادر برازيلية: الأمن الفيدرالي عثر على مخطط انقلاب عسكري على هاتف مساعد الرئيس السابق بولسونارو (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:25
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