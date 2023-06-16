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روسنفت الروسية: تم تحويل نظام المدفوعات المتبادل مع مؤسسة البترول الصينية للعملات الوطنية (العربية)

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:56
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