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أخبار عاجلة
روسنفت الروسية: تم تحويل نظام المدفوعات المتبادل مع مؤسسة البترول الصينية للعملات الوطنية (العربية)
Lebanon 24
16-06-2023
|
13:56
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