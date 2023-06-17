24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
17-06-2023
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
17/06/2023 07:39:58
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
17/06/2023 07:39:58
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 7 حوادث وقتيلان و9 جرحى
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 7 حوادث وقتيلان و9 جرحى
17/06/2023 07:39:58
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تمّ التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: قتيلان و15 جريح في 10 حوادث
Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تمّ التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: قتيلان و15 جريح في 10 حوادث
17/06/2023 07:39:58
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
Lebanon 24
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
03:45 | 2023-06-16
16/06/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
08:28 | 2023-06-16
16/06/2023 08:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
04:58 | 2023-06-16
16/06/2023 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
12:30 | 2023-06-16
16/06/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
04:30 | 2023-06-16
16/06/2023 04:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:33 | 2023-06-17
الشرطة الأوغندية تعلن مقتل 25 شخصا في هجوم "إرهابي" على مدرسة ثانوية في منطقة مبوندوي (سكاي نيوز عربية)
00:13 | 2023-06-17
فرنسا تدعو إلى إصلاح للنظام المالي العالمي لمكافحة تغير المناخ والفقر (العربية)
17:47 | 2023-06-16
مصدر عسكري: الجيش السوداني والدعم السريع يوافقان علي هدنة ٤٨ ساعة يومي الأحد والاثنين لدواع إنسانية
16:46 | 2023-06-16
المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان لـ"الجزيرة": ليس لدينا معلومات دقيقة عن المسؤولين عن نهب المساعدات
16:33 | 2023-06-16
جريح في حادث سير ليلا على أوتوستراد (الوطنية للإعلام)
14:44 | 2023-06-16
الرئاسة الفرنسية: ولي العهد السعودي وماكرون يشيران إلى ضرورة الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان (الحدث)
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
17/06/2023 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact