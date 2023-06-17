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الشرطة الأوغندية تعلن مقتل 25 شخصا في هجوم "إرهابي" على مدرسة ثانوية في منطقة مبوندوي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-06-2023 | 00:33
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