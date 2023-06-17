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الخارجية الروسية: موسكو تعلم كيفية ممارسة الغرب ضغوطه على الدول لمنع مشاركتها بمنتدى "سانت بطرسبرج (الجزيرة)
Lebanon 24
17-06-2023
|
03:07
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