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قصف جوي مكثف يستهدف المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم (العربية)

Lebanon 24
17-06-2023 | 03:19
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