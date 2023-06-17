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سلطات بيلغورود الروسية: سقوط أكثر من 180 قذيفة على المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية (العربية)

Lebanon 24
17-06-2023 | 05:37
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