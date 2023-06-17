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رويترز عن الشرطة الأوغندية: مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة قتلوا 41 شخصا واختطفوا 6 آخرين في هجوم غربي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
17-06-2023 | 08:29
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