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رئيس جنوب إفريقيا: نؤمن بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تحل بالمفاوضات والحلول الدبلوماسية

Lebanon 24
17-06-2023 | 12:00
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