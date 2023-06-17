Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي (العربية)

Lebanon 24
17-06-2023 | 12:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي سيلتقي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في طهران (العربية)
lebanon 24
17/06/2023 20:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: تبادلت مع نظيري السعودي اسمي السفيرين ونعمل على المصادقة عليهما (العربية)
lebanon 24
17/06/2023 20:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: سأنقل للرئيس الإيراني دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية
lebanon 24
17/06/2023 20:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في طهران (العربية)
lebanon 24
17/06/2023 20:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:16 | 2023-06-17
13:12 | 2023-06-17
13:11 | 2023-06-17
13:10 | 2023-06-17
13:06 | 2023-06-17
13:06 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website