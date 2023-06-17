النائب جورج عدوان لـmtv: لا يُمكن لمن يُعطّل المجلس النيابي ويمنعه من تأدية دوره أن يُطالب بانتخابات نيابية مبكرة بحجة أنّه لم يؤدِّ دوره بل يجب أوّلًا فتح المجلس لدورات متتالية من دون تعطيل وتطبيق الدستور

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