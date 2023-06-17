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النائب جورج عدوان لـmtv: لا يُمكن لمن يُعطّل المجلس النيابي ويمنعه من تأدية دوره أن يُطالب بانتخابات نيابية مبكرة بحجة أنّه لم يؤدِّ دوره بل يجب أوّلًا فتح المجلس لدورات متتالية من دون تعطيل وتطبيق الدستور

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:06
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ميقاتي: للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
18/06/2023 05:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول النائب جبران باسيل الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس
lebanon 24
18/06/2023 05:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
18/06/2023 05:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/06/2023 05:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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