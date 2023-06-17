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عدوان لـmtv: من ينتظر الخارج سينتظر كثيراً لأنّنا لن نُغيّر موقفنا لمجرد أنّ دولة ما تدعم فريقاً ومرشّحاً يُناسب مصالحها ومُخطئ من يعتقد أن صفحة أزعور طُويت الأربعاء بل لا تزال هذه المرحلة في بدايتها

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:06
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