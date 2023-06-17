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الشرق نقلا عن أ.ف.ب: إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ عام 2016

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:16
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