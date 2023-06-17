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رئيس الوزراء المصري يؤكد لبوتين إن الدول الإفريقية ستستمر في مهمتها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:44
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