24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
اندلاع النيران على متن عبارة فلبينية تقل 120 شخصا وعمليات الإنقاذ جارية (الحرة)
Lebanon 24
18-06-2023
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدخان الأسود يتصاعد من طابقين.. اندلاع حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً (فيديو)
Lebanon 24
الدخان الأسود يتصاعد من طابقين.. اندلاع حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصاً (فيديو)
18/06/2023 10:07:04
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق في المنطقة التجارية بطهران
Lebanon 24
الشرق نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق في المنطقة التجارية بطهران
18/06/2023 10:07:04
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم بيلغورود: هجوم بمسيرة يؤدي إلى اندلاع النيران في منشأة طاقة بالمدينة
Lebanon 24
حاكم بيلغورود: هجوم بمسيرة يؤدي إلى اندلاع النيران في منشأة طاقة بالمدينة
18/06/2023 10:07:04
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة السودانية: مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 منذ اندلاع الحرب في 11 ولاية (العربية)
Lebanon 24
الصحة السودانية: مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 منذ اندلاع الحرب في 11 ولاية (العربية)
18/06/2023 10:07:04
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
10:48 | 2023-06-17
17/06/2023 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط ينتقل من ضفّة الى أخرى!
Lebanon 24
جنبلاط ينتقل من ضفّة الى أخرى!
04:00 | 2023-06-17
17/06/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لوزير في لبنان "ينظّف" جوانب الطرقات.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة لوزير في لبنان "ينظّف" جوانب الطرقات.. شاهدوها
04:59 | 2023-06-17
17/06/2023 04:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر على سرير المستشفى وبدأ يتلقى العلاج الكيماوي... ملك جمال شاب يُصاب بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
ظهر على سرير المستشفى وبدأ يتلقى العلاج الكيماوي... ملك جمال شاب يُصاب بالسرطان (فيديو)
08:00 | 2023-06-17
17/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت به سيارة... وفاة نجم "تيك توك" في حادث سير مروّع
Lebanon 24
اصطدمت به سيارة... وفاة نجم "تيك توك" في حادث سير مروّع
09:04 | 2023-06-17
17/06/2023 09:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:53 | 2023-06-18
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية يقول إن القوات الأوكرانية شنت 3 هجمات بمسيّرات مفخخة على قرية في المنطقة مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة
01:42 | 2023-06-18
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، 9 جرحى
01:37 | 2023-06-18
الإدارة العسكرية الأوكرانية: القوات الأوكرانية تدمر مخزنا كبيرا للذخيرة الروسية في منطقة خيرسون (الشرق)
01:37 | 2023-06-18
سلاح الجو الأوكراني يعلن أنه نفذ 20 غارة جوية استهدفت مواقع للقوات الروسية
00:14 | 2023-06-18
هدوء حذر يسود جبهات القتال في السودان بعد دخول الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ (الجزيرة)
00:04 | 2023-06-18
بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في عموم السودان لمدة 3 أيام برعاية سعودية أميركية (الجزيرة)
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 10:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact