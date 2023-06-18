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سلاح الجو الأوكراني يعلن أنه نفذ 20 غارة جوية استهدفت مواقع للقوات الروسية

Lebanon 24
18-06-2023 | 01:37
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