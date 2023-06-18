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الراعي: أهكذا ننتزع من لبنان ميزاته النموذجية ونجرّده من رسالته في بيئته العربية؟

Lebanon 24
18-06-2023 | 03:45
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الراعي: نتساءل أين هي الممارسة السياسية في لبنان من رسالتها واحترام الشخص البشري وحقوقه؟ أين هي من انماء المواطن؟ أين هي من توفير السلام والعدالة والاستقرار الأمني؟
lebanon 24
18/06/2023 14:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من حريصا: فليعلم المسؤولون اللبنانيون أنهم لا يستطيعون المضي في إهمال ارادة الله بشأن خير كل انسان اذا واصلوا حروبهم ونزاعاتهم وسعيهم الى مصالحهم واهمال واجباتهم تجاه الناس
lebanon 24
18/06/2023 14:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي بنوده تنفيذ الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين واعلان حياد لبنان
lebanon 24
18/06/2023 14:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: أصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين ولا يحق لأحد أن يلعب بمصير الشعب ولا يحق لأحد أن يهدم لبنان
lebanon 24
18/06/2023 14:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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