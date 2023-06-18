Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: نعارض أي اتفاق مع إيران ونبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن أنفسنا

Lebanon 24
18-06-2023 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو تلقى إحاطة بجهود الاستخبارات العسكرية بميادين عدة لمواجهة تهديد إيران
lebanon 24
18/06/2023 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: أدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي لاستغلال مواردنا ونرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية وهي خطوة دعمها العراق وعمل عليها خدمة للإزدهار في المنطقة
lebanon 24
18/06/2023 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: لا نعارض إبرام اتفاقيات في الملف النووي شريطة الحفاظ على البنية التحتية لصناعتنا النووية (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2023 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أبلغ رئيس الوزراء اليمني أن على أطراف الصراع إبرام اتفاق أكثر شمولا لإنهاء الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2023 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:26 | 2023-06-18
05:37 | 2023-06-18
05:35 | 2023-06-18
05:31 | 2023-06-18
05:28 | 2023-06-18
05:28 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website