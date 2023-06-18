المطران عودة: 12 جلسة لانتخاب رئيس لم تكن سوى عمليات إجهاض تمنع إنقاذ بلد يكون وطناً لجميع أبنائه وهل ضياع صوت أمر عادي لا يستحق الوقوف عنده؟

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