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المطران عودة: 12 جلسة لانتخاب رئيس لم تكن سوى عمليات إجهاض تمنع إنقاذ بلد يكون وطناً لجميع أبنائه وهل ضياع صوت أمر عادي لا يستحق الوقوف عنده؟

Lebanon 24
18-06-2023 | 05:28
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