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الرئيس المصري: وقف الاقتتال وإطلاق النار في السودان وبدء الحوار أولوية ينبغي تنفيذها وندعم دفع مسار الحل السلمي وتماسك وحدة السودان وتماسك أراضيه

Lebanon 24
18-06-2023 | 07:22
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