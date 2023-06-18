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الرئيس المصري: وقف الاقتتال وإطلاق النار في السودان وبدء الحوار أولوية ينبغي تنفيذها وندعم دفع مسار الحل السلمي وتماسك وحدة السودان وتماسك أراضيه
Lebanon 24
18-06-2023
|
07:22
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