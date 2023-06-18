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مريض في مستشفى الروم في الأشرفية بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 03363448

Lebanon 24
18-06-2023 | 07:23
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مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 03046455
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18/06/2023 17:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المريضة هبة إيهاب جابر في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أيّ فئة للتبرع الرجاء الاتصال على 03069780 أو على الرقم 03769543
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18/06/2023 17:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة الى بلاكيت دم من جميع الفئات في مستشفى الزهراء للتبرع على الرقم 81 024090
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18/06/2023 17:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة الى وحدتي دم من فئة O+ في مستشفى رزق - الاشرفية. للتبرع: 70298849
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18/06/2023 17:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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