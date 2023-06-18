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الدفاع الروسية: تصفية 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم منهم نحو 400 على محورين فقط

Lebanon 24
18-06-2023 | 07:45
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