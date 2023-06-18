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القبض على مسلح احتجز رهائن في بنك بعاصمة كازاخستان وتحرير جميع الرهائن

Lebanon 24
18-06-2023 | 07:54
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