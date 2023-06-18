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فتح: كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:20
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