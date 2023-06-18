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هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية شنت اليوم أكثر من 40 غارة جوية و60 هجوما صاروخيا أسفرت عن قتلى وجرحى
Lebanon 24
18-06-2023
|
12:27
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