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مصادر إسرائيلية: واشنطن أبلغت إسرائيل بتأجيل انعقاد منتدى النقب ردا على إعلان الموافقة على بناء 4500 وحدة استيطانية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-06-2023 | 13:18
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