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بوريل: الحل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يكون عبر حل الدولتين

Lebanon 24
18-06-2023 | 13:20
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