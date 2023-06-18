23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان له تأثير مباشر على مصر ونحن نبذل كل الجهود لوقف العنف ودعوة الأطراف للعودة للحوار
Lebanon 24
18-06-2023
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: ندعو الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: ندعو الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار
18/06/2023 23:29:22
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندعو لوقف إطلاق النار في السودان وضمان الالتزام به
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندعو لوقف إطلاق النار في السودان وضمان الالتزام به
18/06/2023 23:29:22
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: بحثت مع بوريل تطورات الوضع في فلسطين والسودان وليبيا
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: بحثت مع بوريل تطورات الوضع في فلسطين والسودان وليبيا
18/06/2023 23:29:22
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية: حققنا بعض النجاح تجاه الأزمة في السودان لكن الأطراف غير ملتزمين بالهدنة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية: حققنا بعض النجاح تجاه الأزمة في السودان لكن الأطراف غير ملتزمين بالهدنة
18/06/2023 23:29:22
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-18
18/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
14:59 | 2023-06-18
18/06/2023 02:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
03:00 | 2023-06-18
18/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:46 | 2023-06-18
وثائق فوكس نيوز: ضغط بايدن على كييف جاء بعد زيارته الشهيرة لأوكرانيا عام 2015
15:45 | 2023-06-18
زيلينسكي يعلن صد هجمات روسية بالقرب من بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا
15:23 | 2023-06-18
وزير الخارجية الإيطالي لسكاي نيوز عربية: نريد حضور إيطالي كبير على الساحة العالمية
14:39 | 2023-06-18
مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
14:37 | 2023-06-18
عضو في الوفد الحكومي اليمني: مشاورات اليوم مع الحوثي حول تبادل الأسرى كانت إيجابية
13:47 | 2023-06-18
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ربع مليون أو نصف مليون شخص على حدود مصر بحاجة لتسهيل إجراءات دخولهم
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 23:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact