Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع غير معلن في طرابلس الليبية جمع الدبيبة ورئيس مجلس الدولة وقيادات أمنية وعسكرية

Lebanon 24
18-06-2023 | 18:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حضر اجتماع الدبيبة والمشري والقيادات الأمنية والعسكرية
lebanon 24
19/06/2023 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة حكومة إسرائيل: مشاورات أمنية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي بشأن تطورات العملية العسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2023 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف التعيينات العسكرية لا بد أن يمر في مجلس الوزراء ورئيس الحكومة يريد التأكيد على اكتمال المجلس العسكري (الجديد)
lebanon 24
19/06/2023 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي بمجلس الأمن: سنواصل تقديم مساعدة شاملة إلى مالي ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2023 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2023-06-18
18:28 | 2023-06-18
17:59 | 2023-06-18
17:28 | 2023-06-18
15:46 | 2023-06-18
15:45 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website