Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب من مجلس النواب: اتخذ القرار بالمشاركة بالجلسة التشريعية اليوم صباحاً والعمل الحكومي نعترض عليه بشكل اساسي

Lebanon 24
19-06-2023 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة القواعد بمجلس النواب الأميركي تقر تشريع سقف الديون.. والتصويت عليه اليوم
lebanon 24
19/06/2023 12:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
lebanon 24
19/06/2023 12:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُشارك تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية اليوم؟ اليكم القرار النهائي
lebanon 24
19/06/2023 12:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء وصول النواب إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التشريعية
lebanon 24
19/06/2023 12:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:12 | 2023-06-19
05:05 | 2023-06-19
04:47 | 2023-06-19
04:46 | 2023-06-19
04:42 | 2023-06-19
04:38 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website