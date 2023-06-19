26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بو صعب من مجلس النواب: اتخذ القرار بالمشاركة بالجلسة التشريعية اليوم صباحاً والعمل الحكومي نعترض عليه بشكل اساسي
Lebanon 24
19-06-2023
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة القواعد بمجلس النواب الأميركي تقر تشريع سقف الديون.. والتصويت عليه اليوم
Lebanon 24
لجنة القواعد بمجلس النواب الأميركي تقر تشريع سقف الديون.. والتصويت عليه اليوم
19/06/2023 12:21:47
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
Lebanon 24
إنتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
19/06/2023 12:21:47
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُشارك تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية اليوم؟ اليكم القرار النهائي
Lebanon 24
هل سيُشارك تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية اليوم؟ اليكم القرار النهائي
19/06/2023 12:21:47
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء وصول النواب إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
بدء وصول النواب إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التشريعية
19/06/2023 12:21:47
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
14:59 | 2023-06-18
18/06/2023 02:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-18
18/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة جدا.. من هي أول فنانة عربية تتابعها جورجينا رودريغز عبر إنستغرام؟
Lebanon 24
جميلة جدا.. من هي أول فنانة عربية تتابعها جورجينا رودريغز عبر إنستغرام؟
09:15 | 2023-06-18
18/06/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
14:30 | 2023-06-18
18/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
12:31 | 2023-06-18
18/06/2023 12:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:12 | 2023-06-19
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يُعلن إصابة 7 من جنوده خلال اقتحام جنين (سكاي نيوز)
05:05 | 2023-06-19
وزير الإستثمار السعودي: لدينا كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا
04:47 | 2023-06-19
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصف الوضع في الأراضي الفلسطينية بأنه "مقلق جدا"
04:46 | 2023-06-19
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ
04:42 | 2023-06-19
إنتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
04:38 | 2023-06-19
مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تسريع إجراءات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
19/06/2023 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact