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مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تسريع إجراءات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

Lebanon 24
19-06-2023 | 04:38
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