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وزير الخارجية الأميركية: لا نقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان وندعم الحلّ السلمي
Lebanon 24
19-06-2023
|
07:04
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