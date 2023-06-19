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بلينكن: أبلغت المسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا والتعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع

Lebanon 24
19-06-2023 | 07:12
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