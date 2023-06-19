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قطر تتعهد بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في السودان

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:18
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