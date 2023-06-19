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أخبار عاجلة
أميركا تتعهد بتقديم 171 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية في السودان
Lebanon 24
19-06-2023
|
10:52
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