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الكويت تتعهد بتقديم 6 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية بالسودان (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 11:32
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