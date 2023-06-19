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البيت الأبيض: لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعقد لقاء بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني (الشرق)

Lebanon 24
19-06-2023 | 12:48
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