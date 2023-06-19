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إصابة شابين فلسطينيين بجراح عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية الطورة جنوب غرب جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 13:14
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