Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لـ "ال بي سي": الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل: من دون التوافق لا يمكننا الوصول إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية
lebanon 24
20/06/2023 00:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عبر الـ"LBCI": عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو إنتصارٌ لدمشق و7 أيار بالنسبة لنا يمثل تاريخ عودة الوطن إلى الوطن
lebanon 24
20/06/2023 00:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل إلى “بيبلوس بالاس” حيث ينظم عشاء هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر
lebanon 24
20/06/2023 00:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: "التيار الوطني الحر" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثمّ عاد وطرح إسم جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها
lebanon 24
20/06/2023 00:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:31 | 2023-06-19
17:30 | 2023-06-19
17:28 | 2023-06-19
17:27 | 2023-06-19
17:02 | 2023-06-19
16:49 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website