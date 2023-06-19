رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لـ "ال بي سي": الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب

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