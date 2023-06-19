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ماكرون: فرنسا وبلجيكا وإستونيا والمجر وقبرص ستشترك في شراء صواريخ ميسترال أرض-جو (الشرق)
Lebanon 24
19-06-2023
|
14:37
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