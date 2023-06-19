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باسيل: الأزمة أبعد من الرئاسة هي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:39
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