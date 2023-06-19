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باسيل: المقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب لكن اليوم أراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:53
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عدوان: اليوم إنتصار كبير للديمقراطيّة وللمعارضة التي برهنت أنّها قريبة جدّاً من الوصول إلى 65 صوتاً والمعركة لم تنته اليوم ولن ننتقل لأسماء أخرى وسنختار الرئيس الذي يخدم مصلحة اللبنانيين
lebanon 24
20/06/2023 00:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة سوريا إلى لبنان.. هل هي لمصلحة "حزب الله"؟
lebanon 24
20/06/2023 00:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
lebanon 24
20/06/2023 00:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء هنأ اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير: إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها
lebanon 24
20/06/2023 00:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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