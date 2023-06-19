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باسيل: مرشح حزب الله اليوم هو كسر للتوازن لأن الشخص الذي اختاروه لا يمثل التوازن في السلطلة

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:53
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باسيل: منذ اليوم الأول قلت لـ"حزب الله" إنني لستُ مرشحاً للرئاسة ولا أريدُ أن ألعب دور صانع الرئيس لأنه ليس لدي اسم أضمنه
lebanon 24
20/06/2023 00:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: قائد الجيش "رجل دولة" ولم يسمح لأحد بالتدخل بالمؤسسة وإذا كان وصوله متاحاً سنصوّت له لكن المشكلة أنه المرشح الوحيد الذي يحتاج إلى 86 صوتاً "وأكيد باسيل ما بيمشي فيه لأنه لا يمثل مصالحه"
lebanon 24
20/06/2023 00:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نصرالله قال ان التفاهم معنا لا يشمل الرئاسة "فليش بدن يزعلوا" اذا صوتنا لمرشح آخر؟ وانا لا اصدق ان ما بنيناه خلال 17 سنة يتم محوه في شهر
lebanon 24
20/06/2023 00:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: المقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب لكن اليوم أراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء
lebanon 24
20/06/2023 00:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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