باسيل: التشكيك بجلسة الانتخاب يطال خمسة أفرقاء سياسيين ولكن ما يعنينا في التيار هو نظامنا الديمقراطي وهذه الديمقراطية اختارت جهاد أزعور وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية اخذ القرار المناسب

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