باسيل: أزمة الثقة من جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات و"إتفاق معراب" ضُرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة سعد الحريري

Lebanon 24