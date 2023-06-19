باسيل: طرح الانتخابات النيابية المبكرة مردود وإن كان هذا الطرح رسالة من الرئيس بري أقول إن نوابنا نجحوا بأصواتنا ولكن طبيعة القانون تفرص أن الحواصل تحتاج إلى تحالف أما الأصوات فحصلنا عليها بقوتنا

Lebanon 24