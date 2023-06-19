باسيل: لست ضد قائد الجيش لكن ما يحصل بالجيش مثل عدم احترام القوانين هو غير مسبوق والمحرك الأساسي لهذا الأمر هو الطموح الرئاسي وهذا ليس تفصيلاً

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